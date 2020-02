Sassuolo, De Zerbi ricorda: "Anche col Napoli meritavamo di chiuderla 3-0 dopo 45'!"

Dopo la grande vittoria sulla Roma, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi in conferenza stampa ha ricordato più volte anche la sfida col Napoli, persa dopo un grande primo tempo. Di seguito alcuni tralci:

E' la sua notte neroverde più bella?

"Serata bellissima che ci gratifica tutti. Ci dà un po' di rammarico per quello che poteva essere fatto un po' prima perché potevamo andare sul 3-0 anche col Napoli, però spero che venga preso come una svolta mentale, preparando la SPAL con l'ossessione di una grande partita, con il sangue agli occhi. Sarà uno scontro diretto in uno stadio importante, caldo, dobbiamo riallenarci subito per andare a fare una grande gara".

Ieri ha detto che sarebbe servita una partita di qualità, attenzione e coraggio, forse l'attenzione è quella che è mancata di meno.

"Sicuro di attenzione e di grande rispetto. Fonseca è un orgoglio per il calcio italiano, gioca un calcio diverso dalla nostra cultura e forse abbiamo aumentato la tensione. Per quanto riguarda le rimonte, è vero che l'abbiamo subita ma perché abbiamo fatto troppo bene all'inizio? Perché col Napoli potevamo chiuderla ma di fronte abbiamo anche il Napoli, oggi la Roma. Le rimonte fanno parte del calcio, soprattutto per una squadra giovane allenata da un allenatore giovane e non lo vedo come un difetto ma una pecca che si va a mettere a posto nel tempo".