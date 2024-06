Savino: "Il calcio fuori dal campo è peggiorato, Di Lorenzo soffre il mercato"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex azzurro Alberto Savino ha parlato anche della situazione Di Lorenzo

"Da tanto tempo non vedevo un'Italia così brutta, messa male tatticamente e fisicamente. Spalletti s'è anche ostinato a far giocare Di Lorenzo, poi in quel ruolo... se deve solo difendere lo limiti. Lui predilige giocare nella metà campo offensiva, invece ora fa il terzo in costruzione, bloccato, ed aggredito va in difficoltà.

Poi a parte Donnarumma tutti hanno fatto fatica, ma Di Lorenzo ora deve stare fuori e riposare. L'Italia difende 4-5-1, poi costruisce a 3 e si alza Dimarco, ma Di Lorenzo manca e mancano proprio movimenti soliti di Spalletti. Di Lorenzo è in difficoltà anche per quanto sta succedendo, è umano, se non hai la personalità giusta ti porti dietro queste cose e le scorie in campo si vedono. Quando io giocava certe cose non succedevano, il calcio è cambiato, in certe cose è cambiato in peggio. In campo è migliorato, ma fuori è peggiorato nella gestione".