Savoldi contro Sarri: "Non mi è mai piaciuto sia come tecnico che come uomo"

L'ex attaccante del Napoli Beppe Savoldi è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live esprimendo la sua opinione su Maurizio Sarri: "Non mi è mai piaciuto Sarri, sia come allenatore che come uomo. Mi sembrava poco sincero, alla fine ho avuto ragione.Gattuso è un grande allenatore ma anche un uomo vero, coerente che si conquista lo spogliatoio”