Savoldi su Lukaku: "Non so come si possa criticare, cos'altro deve fare?"

Giuseppe Savoldi ha parlato a Radio Marte del momento che sta vivendo la squadra azzurra in campionato: "Lotta scudetto? L'Inter avrà un gran dispendio di energie fisiche e mentali, il Napoli dovrà approfittarne senza dubbio e gestire le fatiche con maggiore serenità, certo sarà fondamentale recuperare tutti, penso anche a Spinazzola e a Scott Mc Tominay, un giocatore eccezionale, con Anguissa in mezzo al campo sono formidabili, sono due giganti di cui il Napoli non può fare a meno.

Lukaku? Sta bene, è in forma, fa quello che deve fare e che gli chiedono, ha grande forza fisica, tecnica, è un leader e dà una mano a tutti, più di così non so cosa si debba volere da uno come lui, le critiche non hanno modo di esistere. Il belga non gioca per se stesso, gioca per la squadra e tutti devono sapere che all'interno di un gruppo il tecnico comanda e dà indicazioni che Lukaku esegue perfettamente. Tra l'altro ha realizzato 11 gol, ha fornito tanti assist, un giocatore si vede in base a tanti aspetti, non solo quelli realizzativi".