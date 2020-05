Scandalo Inter-Juve 2018, Carraro: "Nessuna nuova Calciopoli, Pecoraro avrebbe indagato"

L'ex capo della Figc Franco Carraro è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al delicato momento del calcio italiano: "Le autorità sportive ed il Ministero per lo Sport hanno adottato un atteggiamento logico, consentendo gli allenamenti agli atleti. E' sensato e logico dargli la possibilità di allenarsi nei centri sportivi rispetto alle ville e ai parchi comunali. Spero ci siano le condizioni per far ripartire il campionato. Non sarebbe logico far iniziare il calcio con l'Italia chiusa, ma se si torna ad una certa normalità deve farlo anche il calcio, anche se condizionato dal virus"

Le parole di Pecoraro su Inter-Juve del 2018? Faccio una premessa. Conosco Pecoraro, ne sono amico. E' capace, autorevole, intelligente. Ha avuto una carriera straordinaria. Non sono esperto dei regolamenti, ma da quello che leggo la questione discussa dell'errore evidente dell'arbitro non è sottoponibile al Var.

Una nuova Calciopoli dopo le parole di Pecoraro? No, non credo. Ci fossero stati elementi per pensare ad una nuova Calciopoli, Pecoraro avrebbe indagato e sarebbe andato fino in fondo con gli strumenti ed i titoli che aveva per farlo".