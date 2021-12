Scanzi: "Adoro Spalletti e il Napoli mi sta simpatico. Maradona verrà studiato"

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Andrea Scanzi, scrittore e giornalista: "Il Napoli mi sta da sempre simpatico, adoro Spalletti: mi diverte anche quando dice cose non condivisibili. Ha delle scienze importanti di vincere lo scudetto. Ibra? Bellissima la sua intervista con il Corriere. Ci mancherà da morire, e divisivo, sborone e megalomane. Ma suscita emozione, è uno che il re assoluto al Milan, mi piacciono questi giocatori che possono inciampare. Maradona tra 50 anni lo studieranno, Non c'è bisogno del giocatore anonimo, Se scrivi su un libro o scriverei su Ibra è su maradonna non su Chiellini, con tutto il rispetto per Chiellini".