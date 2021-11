Scarnecchia critica Maresca: "Arbitraggio da cancellare, ha sbagliato tutto”

Nel corso del TMW News di ieri, è intervenuto Roberto Scarnecchia che durante la sua carriera ha vestito le maglie di Roma e Milan. "Maresca ha sbagliato tanto da una parte e dall'altra e forse ha penalizzato un po' di più la Roma. Il 2-1 ci può stare perchè il Milan ha giocato meglio ma il pari poi poteva arrivare, il rigore su Pellegrini forse c'era. A mio parere non è che la Roma ha giocato male, il Milan ha giocato meglio. I gol dei rossoneri sono stati comunque particolari, su punizione e su un rigore contestato. Il Milan è stato superiore ma poi queste gare possono finire anche in pareggio. L'arbitraggio però ripeto è da cancellare, Maresca ha sbagliato tutto. Abraham? Mi aspetto che torni quello di prima ma per le punte può succedere un periodo così. La Roma in ogni caso non mi è dispiaciuta, la strada è giusta e ora occorre ricorrere al mercato di gennaio per il centrocampo".