Scherzo delle Iene a Simeone: "30 mln per l'Arabia? Non sono interessato ai soldi"

In un servizio sul calciomercato, Le Iene hanno contattato alcuni giocatori di Serie A fingendosi un procuratore di calcio dell'Arabia Saudita e offrendo un contratto da 30 milioni di euro all'anno. Oltre a Lorenzo Pellegrini, che ha rifiutato categoricamente giurando amore alla Roma, ci sono stati altri tre calciatori a rifiutare, mettendo la carriera e le loro squadre davanti ai soldi.

Il primo è stato Mattia Zaccagni, fresco di rinnovo con la Lazio, che ha affermato: "No guardi io sono a posto, sono contento così per ora". Dello stesso avviso anche Mattia Perin, portiere di riserva della Juventus: "Non è una cosa a cui io abbia mai pensato, ti dico la verità. 30 milioni a stagione di ingaggio? Fortunatamente non sono solo i soldi a contare".

Infine l'attaccante del Napoli, Giovanni Simeone, che ha altri obiettivi in testa per il suo presente: "Non è un mio pensiero adesso andare in Arabia. 30 milioni a stagione di ingaggio? Io in questo momento non sono interessato ai soldi, sono in un momento dove penso più a fare la mia carriera in Europa".