Schira: "Il Napoli ha fatto più di un pensierino per Belotti e Jovic per sostituire Milik"

Nicolò Schira, giornalista de Il Giornale ed esperto di mercato, è intervenuto per parlare del rinnovo di Arkadiusz Milik ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "In queste settimane il Napoli ha fatto più di un pensierino per Belotti e Jovic, per questo la situazione legata al rinnovo di Milik va seguita. Anche se dovesse esserci il rinnovo di quest'ultimo, però, non sarebbe da escludere una cessione. Comunque in questo momento ci sono grosse complicanze nella trattativa tra Milik e il Napoli, anche per questioni tecniche oltre che economiche".