Schwoch: "Chance Scudetto ridotte al lumicino. Champions? I valori verranno fuori"

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha parlato a Radio Sportiva della formazione partenopea. Queste le sue dichiarazioni: "Lotta scudetto? Le possibilità del Napoli sono ridotte al lumicino. Non c'è più solo la Juventus, ma anche l'Inter, per vincere devi scavalcarle entrambe e non è assolutamente facile.

Obiettivo Champions? Riuscirà sicuramente a centrarlo. Alla fine i valori verranno fuori e saranno rispettati, anche se nessuno si aspettava una partita così a handicap.

Percorso in Champions? È una buonissima squadra e passerà sicuramente il girone eliminatorio, ma non è in grado di competere per la vittoria finale. Potrà far bene perché ha una squadra con grandissime qualità tecniche, ma non per arrivare anche solo vicina a vincerla"