Schwoch: "Conte a inizio stagione pensa prima ai risultati, il bel gioco arriverà poi"

vedi letture

Stefan Schwoch, ospite a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato dell’inizio di campionato del Napoli e della vittoria degli azzurri contro il Como: “Il bilancio dei primi mesi è molto positivo, tutto quanto vediamo nasce dal lavoro dell’allenatore durante la settimana. Conte ha scelto uno zoccolo duro e ha dato un’impronta mentale a questa squadra, inoltre la cosa bella del Napoli è il vedere come cambia durante la gara in base alle difficoltà incontrate.

Contro il Como, dopo il primo tempo, nella ripresa la squadra si è disposta in modo diverso in fase difensiva. Questo ci fa capire quanto l’allenatore azzurro sappia leggere la partita. Aspetto estetico? Le squadre allenate da Antonio Conte non sono mai state belle da vedere. A lui interessavano, soprattutto a inizio stagione, i risultati per portare la squadra nelle alte posizioni della classifica. Adesso, pian piano, arriveranno anche le prestazioni. Entusiasmo di Lukaku nel giocare a Napoli? La gente ha un calore incredibile, inoltre non dimentichiamo che questa è una metropoli con una sola squadra. Tutti fanno il tifo per te, questa dà un’adrenalina incredibile e tu ti senti trascinato. Quando io ho giocato a Napoli il primo anno, ricordo che la squadra sentiva molto la pressione di giocare in questo stadio. A me invece non sembrava vero, la prima volta ho provato una fortissima emozione”.