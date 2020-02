Schwoch: "Gattuso aveva bisogno di tempo, col Barça raccolta adrenalina"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Stefan Schwoch, ex attaccante di Torino e Napoli: “A Napoli ho vissuto la parentesi più al Sud ed anche quella più bella. Napoli-Torino? A Napoli Gattuso aveva bisogno di tempo per poter porre rimedio alla situazione che si era creata, in parte di testa e in parte fisica. Il Torino ha un piede più lungo, non ha i valori del Napoli, ma comunque importanti. Il Napoli ha fatto una prestazione più che positiva col Barcellona, sono partite che ti danno tanta adrenalina. Per quanto riguarda il Toro, non ritengo sia colpa di Longo la situazione. Milik o Belotti? Se dovessi scegliere, per come la vedo io, potrebbe esserci più Belotti. Sono due giocatori che possono giocare insieme, Belotti potrebbe far bene a Napoli. Suda sempre la maglia, non molla mai, è sempre l'ultimo ad arrendersi ed è ciò che fa un giocatore, un capitano".