Schwoch: "Normale che si critichi Insigne quando non brilla, ci ha abituati a grandi prove"

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non è che Insigne venga massacrato ogni volta che sbaglia partite. Viene criticato perché viene ritenuto un fuoriclasse che non ha margine d'errore. Lorenzo da tempo fornisce prestazioni sopra le righe. Non è facile per lui reggere la situazione in cui si trova, ossia giocare per la squadra della sua città con il contratto in scadenza. Quando uno arriva a giocare a certi livelli come lui è normale che ti criticano quando vai un po' al di sotto, deve accettarlo".