Schwoch su Mertens: "E' importante anche per il senso di appartenenza che trasmette"

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Mertens ormai non mi sorprende più, ha fatto gol in tutte le maniere e ha sempre dimostrato quanto tenerci alla maglia che indossa. E’ un giocatore incredibile, è importante anche per il senso di appartenenza che riesce a trasmettere ai suoi compagni.

Spalletti? Ha lavorato molto bene sulla testa dei giocatori, soprattutto su quelli che l’anno scorso non hanno trovato spazio. Gli ha fatto capire che se volevano giocare per il Napoli dovevano ragionare tutti per la stessa causa e che dovevano farsi trovare pronti per quando venivano chiamati a giocare”.