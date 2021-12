Sconcerti a Mediaset: "Vediamolo alla rovescia, come potevano non annullarlo?"

Nel corso di Pressing, la trasmissione in onda su Italia Uno, Mario Sconcerti ha commentato il gol annullato al Milan nel big match della serata contro il Napoli: “La realtà non si deve giudicare dal dolore che procura. Io sarei rimasto sorpreso se questo gol non fosse stato annullato. Vediamolo alla rovescia, il Napoli che avrebbe detto nel caso in cui l’avessero dato con un giocatore un metro oltre la linea? Juan Jesus quando si alza cerca la terra e trova la tibia di Giroud, spostando la mano. È vero, non ricordo un annullamento del genere ed è doloroso, però è vero”.