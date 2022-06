Sconcerti: "Bernardeschi? Meglio Deulofeu, al Napoli servono ali che segnano"

"Bernardeschi ha molto qualità, può giocare dietro la punta, ma dovendo scegliere è più importante Deulofeu".

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: “Se devo scegliere tra Bernardeschi e Deulofeu prendo lo spagnolo, perché al Napoli servono ali che segnano. Bernardeschi ha molto qualità, può giocare dietro la punta, ma dovendo scegliere è più importante Deulofeu.

Mertens? Sono trattative di molti milioni di euro che non conosciamo direttamente, bisogna fare lavorare le persone non coinvolgendo i sentimenti. Credo che la gente debba rimanerne abbastanza fuori, è una trattativa economica non una storia d’amore.

Koulibaly? Il problema che c’è differenza tra quello che pensa la società e quello che pensa il giocatore. Koulibaly deve capire quello che può permettersi il Napoli per poi decidere. Il momento del Napoli è delicato, la squadra costa più di quello che guadagna. Anche in questo caso evitiamo di mettere in mezzo i nostri sentimenti con i soldi degli altri”.