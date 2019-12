Sconcerti critica il Sassuolo: "Mi ha fatto una brutta impressione, s'è sfaldato"

A dire la sua sul turno di Serie A e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il direttore Mario Sconcerti.

A chi diamo il carbone in questa vigilia di Natale?

"Certamente al Milan e a Maldini, che ha quello che ha responsabilità maggiori nel club rossoneri. Soldi spesi malissimo, decisioni dubbie. Ora vediamo il mercato, se Ibra avrà voglia di venire, non gioca da un bel po'. Può essere un'iniezione di entusiasmo, una grande mascherata, ma se continua a essere incerto l'entusiasmo svanisce e non ha alcun senso. Non la vedo un'operazione tecnica, ma solo a coprire molte lacune".

Che giudizio ti sei fatto dopo Sassuolo-Napoli?

"Mi aspettavo un Sassuolo dalla struttura diversa, alterna troppe buone prestazioni a debolezze, ieri mi ha fatto una brutta impressione. Si è totalmente sfaldato, pensavo avesse più prospettive".

Il dolcetto a chi lo diamo?

"Certamente all'Inter, i punti in classifica sono un'enormità, è lei la vera sorpresa del campionato. Ha annullato il vuoto di nove anni della Juve, ha fatto delle cose incredibili ed il segreto è la coppia Conte e Lukaku. Tengono unito un ambiente con dei picchi di classe dei giocatori che portano l'Inter ad avere quasi sempre partita vinta almeno con 15 avversarie. La Juve deve comunque giocarci".

Sulla Supercoppa.

"La Lazio continua a essere la più completa. Ha acquistato delle riserve, ha vinto la partita con la panchina sostituendo quasi tutto il centrocampo. Solitamente non si fa mai, perchè sbalestri la squadra, ma Inzaghi lo ha fatto mettendo Cataldi e Parolo. In quel momento ho pensato che si volesse difendere, forse lo ha pensato anche Sarri. Invece Inzaghi è stato molto intelligente, non vedeva una Lazio stanca, ma Lucas Leiva e Luis Alberto erano ammoniti e voleva una partita di botte senza esclusioni. Ha aspettato la Juve per prenderla di infilata, la squadra ritenuta la migliore degli ultimi anni ha perso nello stesso modo e con lo stesso risultato in pochi giorni".