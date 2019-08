Sconcerti difende la Juve: "Scudetto 2006? Ha scontato la sua pena, può fare tutti i reclami che vuole"

Intervistato da Calciomercato.com, Mario Sconcerti ha parlato dell'ennesimo capitolo della vicenda Calciopoli con l'ultimo ricorso della Juventus respinto ieri dalla Corte d'Appello: "C'è un grosso equivoco su Calciopoli, si ricorda sempre il peccato della Juve e mai la sua penitenza. La Juve adesso può fare tutti i reclami che vuole perché ha scontato la sua pena, è pulita. Perché non dovrebbe ora fare al calcio le richieste che ritiene necessarie? Non c'era nessuna legge che permettesse di consegnare uno Scudetto all'Inter, solo alcune opportunità di calcolo, la prima quella di non perdere squadre per la Champions. Non è stata solo la Juve a non capire la soluzione. Molte altre squadre sono rimaste sorprese da come si sia arrivati dal terzo al primo posto senza muovere un dito. L'Inter è stata premiata per qualcosa che non ha mai vinto, mentre la Juve ha scontato per intera la sua condanna. Fossi un interista mi accontenterei di aver preso uno Scudetto non mio, non cercherei di avere anche ragione perché sarebbe troppo".