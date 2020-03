Sconcerti: "Il calcio va bloccato. Rinvio gare EL? Si deve fare anche in Champions"

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio in merito al delicato momento che sta attraversando il nostro paese per via dell'Emergenza Coronavirus: "Credo si debba trovare una data alternativa per Euro 2020. E poi chi si prenderebbe la responsabilità di farlo comunque? la soluzione migliore sarebbe giocarlo a cavallo tra dicembre e gennaio, allungando i campionati a giugno, sempre a porte chiuse".

BLOCCO - "Ogni giorno cambiano le prospettive. Il calcio va bloccato, come si sta bloccando tutto. Vedremo cosa accadrà negli altri Paesi, perché ci sono soluzioni diverse. La Germania sta chiudendo pochissimo, mentre la Francia si sta avvicinando alle nostre decisioni. Negli Usa il presidente sta sottovalutando tutto".

EUROPA LEAGUE RINVIATA - "Se lo fai qui, devi farlo anche in Champions. Io però mi aspetto che parli l'Unione Europea. Da a noi è stato il Governo a fare tutto. Spero che l'Ue intervenga. E' vero che la Sanità è di competenza delle singole Nazioni, ma quando si parla di competizioni europei, deve intervenire l'Istituzione europea. E' a rischio l'Europa così. Non può essere solo una questione di affari".