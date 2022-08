Sconcerti: "Il Napoli ha un quartetto molto offensivo, devono correre tutti e tanto"

Per commentare le notizie di giornata a Tmw Radio, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti.

Cosa chiede a questo campionato?

"Di divertirmi, di mostrarmi un bel calcio. Ma non gli chiedo niente di particolare".

C'è una squadra che la può emozionare?

"La Roma, perché parte con entusiasmo, ha giocatori, allenatore e società importanti, la Roma vuole vincere e potrebbe essere per i non tifosi potrebbe essere una novità. Ha preso giocatori che ha cercato, esuberi senza contratto, ha fatto una campagna acquisti intelligente, bisogna vedere se poi funziona. La Roma parte da un sesto posto e questo tipo di campagna la rende disponibile a portare emozioni".

Quale allenatore vede in difficoltà?

"E' presto. Allegri ha molti infortunati e deve finire il mercato. Non ha avuto un pre-campionato fortunato, bisogna aspettare. Il mercato della Juve è stato difficile, ma bisogna capire da che idea originale partivano e quale sarà la Juve a fine mercato. Per ora è ingiudicabile. Depay e Paredes? Si pensava che fosse il primo da prendere Paredes, ma comunque l'importante è arrivare all'obiettivo. Depay è un buon calciatore ma era il sesto attaccante del Barcellona".

Che ne pensa dell'attacco del Napoli?

"Devono corre tutti e tanto lì davanti, è un quartetto molto offensivo ma sono tutti buoni giocatori. Serve anche equilibrio comunque. Kvaratskhelia dobbiamo vedere se saprà portare lo stesso equilibrio di Insigne, Lozano è un attaccante vero, così come Raspadori. Chiedergli un gioco diverso è un peccato. Sarebbe una buona squadra così ma più episodica".