Scotto a sorpresa: "Mi è arrivata una voce su Ngonge e il Milan"

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Non voglio utilizzare il termine miracolo, ma non mi aspettavo questo girone d’andata. È stato un capolavoro calcistico e penso che resterà a lungo nei ricordi. Prendere una squadra distrutta e sfaldata e renderla solida, sicura di sé è un qualcosa che ha pochi precedenti. Nelle ultime settimane il Napoli ha dimostrato di crescere sfornando talenti come Neres e la sua esultanza che fa divertire i tifosi con un gol che può solo far sognare nel 2025. Ci metto la firma per un girone di ritorno uguale a quello d'andata. Ad oggi la difesa del Napoli è la migliore insieme a quella dell’Atletico Madrid.

C’è la fila per Ngonge: il Verona, poi il Torino che ha fatto un sondaggio, il Bologna che è abbastanza deciso. Per Fazzini aggiungo che se Conte si spenderà in prima persona, difficilmente dirà di no. Il nuovo Napoli sta prendendo forma, con Scuffet e Hasa. Zerbin andrà al Venezia in prestito con obbligo in caso di salvezza, si attende il via libera una volta che Politano e Kvara saranno al 100%. Spinazzola ha chiesto la cessione, ma dovrebbe rimanere anche perché il nuovo ruolo dovrebbe coinvolgerlo di più. Su Ngonge mi è arrivata anche una voce di un sondaggio del Milan, che sta cedendo Okafor”.