Scotto critico con Spalletti: "Fa il filosofo, non mi piace la sua retorica sull'addio"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista Il Roma: "Non mi piace molto la retorica che Spalletti utilizza fin da quando ha annunciato il suo addio. Un filosofo, bravissimo comunicatore, la sua scelta è stata legittima, ci mancherebbe altro, ma questo modo di descrivere il suo addio non mi piace molto e mi sembra un po’ mettere le mani avanti. Sono sicuro che non avrebbe replicato, ma avrebbe avuto una stagione in cui nessuno l’avrebbe criticato e il Napoli avrebbe fatto sicuramente meglio rispetto a quanto fatto finora.

Ci siamo ritrovati alla fine di questa stagione disastrosa sulla barca del ‘tanto peggio non si può fare’, a partire da quando lo dicevamo per Garcia. In realtà, la stagione del Napoli è stato un lento declino".