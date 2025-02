Scotto: "Okafor è un professionista che ha voglia di giocare nel Napoli"

vedi letture

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Non faccio i complimenti a Manna per il mercato, ma glieli faccio per il modo in cui ha gestito una situazione difficile e gli faccio un in bocca al lupo. L'Inter ha un calendario a mio avviso più impegnativo rispetto a quello del Napoli. Ha la doppia sfida con la Fiorentina e poi la Juve. Per il Napoli ci sono Udinese, Lazio e Como. È questa l'occasione per staccare l'Inter, che potrebbe perdere qualcosa.

Buongiorno è stato titolare nell'undici nell'allenamento congiunto di oggi. Okafor era stato messo ai margini del Milan dopo che stava andando al Lipsia, che però non era soddisfatto delle condizioni del giocatore e l'ha spedito indietro. È un professionista che ha voglia di giocare nel Napoli, che ha pagato 2 milioni per un prestito, ma deve tornare in condizione. Il Milan ha preso Sottil dalla Fiorentina per sostituirlo e lui invece ha il ritmo partita”.