Scozzafava: "Ancelotti ha fiducia in Milik, lui gli investimenti non li farebbe sulla prima punta"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto la giornalista del Corriere del Mezzogiorno, Monica Scozzafava: "Prima punta? Secondo me. L'idea di Ancelotti detta volgarmente è di fare gol in massa, distribuirli tra i giocatori. C'è Milik e Ancelotti vuole dare fiducia al polacco, crede nelle sue capacità. Lui l'investimento non lo farebbe sulla prima punta, ma su un trequartista".