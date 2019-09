Scozzafava: "Con il Lecce è arrivato il momento di Milik. Insigne fondamentale per l'equilibrio di Ancelotti"

Monica Scozzafava, giornalista de Il Corriere del Mezzogiorno, ha parlato a Radio Marte rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Per la prima volta il Napoli ha tantissime soluzioni in avanti, uomini con grande duttilità tattica che possono essere utilizzati in varie posizioni del campo e in base al momento della partita.



Milik? Per Milik è importante ritrovare il campo e rimettersi in lizza con i suoi colleghi per poter giocare una stagione importante è significativa, sta bene e quindi è arrivato il suo momento.



Insigne? Insigne ha chiesto ad Ancelotti di giocare a sinistra nel 4-3-3. Nel Napoli non esiste l’unico protagonista che faccia gol, esiste un gruppo con un sistema di gioco dove gli attaccanti devono fare anche la fase difensiva. Il suo lavoro in fase difensiva è fondamentale per l’equilibrio della squadra azzurra.



4-4-2? Credo sia l’interpretazione del modulo che varia. I numeri esistono ma è il campo che a seconda delle situazioni di gioco fa cambiare il modulo.



Mertens? Il belga ha una forza caratteriale unica rispetto a tutti gli altri attaccanti azzurri. Mertens è un giocatore sereno ma soprattutto completo anche dal punto di vista mentale, è stato sempre determinante in questi anni".