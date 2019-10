Scozzafava: "Malumore ADL-Ancelotti? Confronto normale, si sentono più volte al giorno"

Monica Scozzafava, capo dei servizi sportivi del Corriere del Mezzogiorno, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "De Laurentiis e Ancelotti si sentono molto spesso, anche più volte al giorno, sia per questione lavorative che questioni che con il calcio non c'entrano nulla. In questo periodo noi ci siamo chiesti se la squadra vivesse un momento di flessione. E se il confronto c'è stato tra noi, è ovvio che ci sia stato anche tra loro. E' una cosa normale, nelle aziende funziona così".