Scozzafava: "Napoli pronto alla sfida rinnovi. Modulo? Ancelotti potrebbe ritornare al 4-4-1-1"

Monica Scozzafava, giornalista de "Il Corriere del Mezzogiorno", ha parlato a Radio Marte rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Dopo la fine di un mercato lunghissimo la nuova sfida è quella dei rinnovi. Il Napoli la sta già affrontando con grande determinazione. In programma ci sono incontri per far rinnovare gente come Zielinski, Milik, Maksimovic e Fabian. La società azzurra ha fatto un ottimo mercato e lo dimostra il fatto che la rosa del Napoli vale 60 mln in più rispetto a quella dello scorso anno.



Squadra costruita per il 4-2-3-1? Io non sarei così integralista. Ancelotti sta trovando ancora la quadra a seconda della condizione dei giocatori. Fin quando i calciatori azzurri non saranno al top il mister potrebbe decidere di tornare anche al 4-4-1-1 che potrebbe essere in questo momento la soluzione migliore.