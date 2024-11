Scozzafava: "Non fate paragoni Lukaku-Osimhen! Avete visto che lavoro fa Romelu?"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lukaku? Fa un lavoro oscuro per la squadra molto importante, ma Lukaku è questo, è l’attaccante che ha scelto Conte. Ieri ha fatto un goal che vale oro, un goal pesantissimo. Lo ricordo a quelli che hanno delle perplessità e che giustamente fanno dei paragoni con Osimhen. I paragoni non vanno fatti, Lukaku va giudicato per la leadership che ha, poi tocca un pallone e fa goal. Il Napoli ha superato un ostacolo grandissimo ieri, non è stata una partita facile per gli azzurri, per cui il peso di questo goal è stato importantissimo. Conte ha la fiducia di tutti per la sua carriera ed ha avuto ragione anche stavolta.

Kvaratskhelia? S’è arrabbiato per la sostituzione perchè ha fatto una buona prestazione nel primo tempo, poi ho visto un calciatore pimpante ed ostinato con sè stesso. Lukaku? E’ naturale che senta delle pressioni, sa che è qui perchè l’ha voluto Conte. L’allenatore ha chiesto alla società di fare un sacrificio per portare Lukaku a Napoli. Le riserve sono entrate quando la squadra aveva bisogno di più intensità, hanno risposto presente ed hanno fatto ciò che dovevano fare. Sono scene che abbiamo visto col Napoli di Spalletti quando le riserve entravano sempre con la testa giusta. Ieri Folorunsho m’è piaciuto molto per com’è entrato, è andato vicino al 2 a 0. Poi è stato fondamentale anche Neres quando è entrato in campo”.