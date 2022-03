Seguito dal Napoli, Scamacca sul futuro: "Non ho limiti, deciderò col cuore"

"Le voci sull'Inter uno stimolo. Dobbiamo portare l'Italia al Mondiale", parole di Gianluca Scamacca ai microfoni del Corriere dello Sport

"Le voci sull'Inter uno stimolo. Dobbiamo portare l'Italia al Mondiale", parole di Gianluca Scamacca ai microfoni del Corriere dello Sport. E proprio dall'Italia parte l'attaccante del Sassuolo: "Sappiamo tutti che è un momento importante, bisogna essere concentrati e dare tutto, per l’Italia e gli italiani. Tutti daremo il massimo per portare l’Italia al Mondiale. Gli spareggi bisogna vincerli per forza". Poi sul mercato, tra Inter e Juventus: "Non ci penso, non mi sono mai dato limiti. Quando ci sarà da decidere seguirò il cuore. Sono andato all’estero una volta e non mi spaventa rifare quella scelta. Le voci di interessamento di grandi club fanno piacere, sono uno stimolo".