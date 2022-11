Selvaggi sulla ripresa: “Il Napoli allungherà ancora di più su tutte le inseguitrici”

Franco Selvaggi, ex campione del mondo a Spagna '82, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Franco Selvaggi, ex campione del mondo a Spagna '82, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Errare è umano ma perseverare è diabolico...due mondiali di seguito senza l'Italia è una situazione che fa anche tenerezza. Io ho quattro nipoti che non hanno ancora vissuto un Mondiale tifando per gli azzurri. Mi dispiace tantissimo per l'Italia. La sosta forzata della Serie A? Non credo rappresenti un problema per il Napoli che, al di là dei punti, tanti, di distacco dalle inseguitrici, sta dimostrando di essere una squadra fortissima. Facendo tutti gli scongiuri del caso, io vorrei che vincesse il Napoli questo campionato. Per quello che la squadra sta dimostrando e perchè ha dei tifosi eccezionali. Secondo me, alla ripresa del torneo, darà ancora più punti di distacco a tutte le inseguitrici. Io vedo giocare la squadra di Spalletti e mi diverto. Mi piace anche di più del Napoli di Sarri per la sicurezza che trasmette. Questo Napoli non ha paura di niente”.