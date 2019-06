Sentite Chiellini: "Palleggio e bellezza alla Juve? L'abbiamo sempre fatto"

Giorgio Chiellini, difensore della Nazionale, ha parlato in mixed-zone al termine di Italia-Bosnia 2-1. "In questi giorni - ha detto - abbiamo vinto due gare difficili, sono sei punti importanti. La crescita è costante, l'abbiamo confermata. Stasera siamo andati sotto e l'abbiamo ribaltata, senza mai disunirci. Anzi, abbiamo fatto meglio nella ripresa. Nel primo tempo eravamo disordinati, ci hanno marcato bene. Se non sei compatto i vari Pjanic, Dzeko e gli altri hanno qualità e ti infilano. Noi abbiamo bisogno di restare compatti, loro nel primo tempo hanno tenuto le distanze più corte senza permetterci di ripartire. Nel secondo tempo abbiamo corso qualche rischio accettabile, nella prima frazione un po' meno".

Vedremo questo palleggio e la ricerca della bellezza anche alla Juventus? "La Juve ha sempre cercato di giocare bene, credo l'abbia fatto anche per lunghi tratti. Alla fine conta sempre l'eqilibrio e le caratteristiche dei calciatori. L'importante è arrivare al risultato provando a esaltare tutti i calciatori che si hanno a disposizione".