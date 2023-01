Senza Juve niente diritti Tv? Ziliani: "Calo già da anni, non saranno le sue truffe a rovinarci?"

Così su twitter il giornalista del Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, in merito alle analisi di alcuni quotidiani

"Dicono che non si può punire la Juventus perchè i diritti-tv che tengono in piedi la baracca senza di lei si deprezzano In realtà nel periodo di dominio-Juve il valore di questi diritti è drasticamente calato Non sarà che la Juve e le sue truffe ci rovinano agli occhi del mondo?", così su twitter il giornalista del Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, in merito alle analisi di alcuni quotidiani sui possibili danni dall'eventuale mancanza della Juventus in Serie A.