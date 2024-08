Serena a Sky: “Conte non ritroverà il Lukaku dell’Inter, decisivo il lavoro fisico"

Nel corso di 'Calciomercato l'Originale' su Sky Sport, l'ex attaccante Aldo Serena ha parlato di Romelu Lukaku: "Conte non ritroverà il Lukaku dell’Inter ma un altro giocatore. E’ cambiato, non è più dirompente come era prima e infallibile in certi frangenti. Quindi il lavoro fisico dovrà essere importantissimo, dovrà fare ancora più fatica Lukaku perché sono passati degli anni, è un’ultratrentenne.

Quindi deve adattarsi e lavorare tanto per poter far bene. Sono convinto che riuscirà ad integrarsi, perché con Conte l’ha desiderato tanto e lo metterà nelle condizioni di fare bene. Però non sarà più il Lukaku di tre anni fa”.