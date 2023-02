Shevchenko: "Per me Putin non esiste. Negli occhi dei bambini ho visto la speranza"

Fonte: ANSA

© foto di Daniele Mascolo

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - "Per me questa persona non esiste". Lo dice Andryi Shevchenko, arrivando all'Hotel Gallia di Milano per la serata benefica "United for Ukraine", in riferimento al presidente russo, Vladimir Putin. "Vorrei ringraziare l'Italia e gli italiani per il supporto che avete dato in questi mesi difficili - aggiunge l'ex attaccante del Milan -. È già un anno che siamo in guerra con la Russia. Io sono fiero del mio Paese che sta difendendo la libertà, il proprio diritto di vivere e di essere libero. Purtroppo, la guerra ha portato tanti disagi, stanno morendo tante persone e soprattutto stanno soffrendo tanti bambini.