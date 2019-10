Siani su Ibrahimovic: "Ha inventiva, fantasia e genialità. E' un fuoriclasse"

L'attore e comico napoletano, Alessandro Siani, è stato raggiunto dalla redazione di Sport Mediaset per parlare della questione Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Quando si parla di Napoli, si narra di una terra ricca di fantasia, inventiva e genialità. Lo stesso si può fare quando si parla dello svedese.



E quando si parla di Ibra? L'apertura per lui, come per tutti i fuoriclasse in circolazione, è totale. Come si suol dire, per loro c'è sempre apertura 24 ore su 24. Citofonare per vincere!"