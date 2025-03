“Siete stati in balia del Napoli”, Palladino criticato in conferenza: “Abbiamo visto gare diverse"

Siparietto in conferenza stampa al Maradona, dopo la vittoria del Napoli contro la Fiorentina tra il tecnico dei viola Raffaele Palladino e un giornalista fiorentino.

Il collega da Firenze incalza l'allenatore dei gigliati: "Al netto delle differenze che ci sono tra le due squadre, io da giornalista l'ho vista un po' diversa la partita. Ho visto De Gea, è vero che ha fatto un errore sul primo gol, ma è lui che tenuto in vita la Fiorentina perché il Napoli francamente ha avuto 4-5 occasioni nitide. Quindi un primo tempo in balia di un avversario più forte. Dopo il gol di Raspadori tutto questo finale arrembante non l'ho visto, ho visto qualche palla buttata là in avanti. Sembrava che la Fiorentina ad un certo punto non avesse proprio la forza di andare a cercare il pari".

Palladino interviene: "Forse abbiamo visto due partite diverse". Il giornalista replica: "Forse sbaglierò io mister, io le dico quello che ho visto".

Palladino chiosa: "La riguardiamo domani con calma. Lei la riguarda, la riguardo anche io, però a me la squadra è piaciuta nel secondo tempo. Quindi prendo il lato positivo delle cose. Abbiamo avuto l'occasione con Cher alla fine, abbiamo avuto anche Gosens che se mette palla dietro bene ci sono due giocatori liberi in area. Quindi è ovvio che giochiamo contro una grande squadra, bisogna essere consapevoli di questo. Vedere comunque il Napoli che si abbassa e si schiaccia a me è piaciuto, perchè abbiamo visto tante cose positive e buone. Ho visto una squadra con coraggio e grande qualità tecnica. Stiamo lavorando e stiamo crescendo, la strada è giusta, bisogna continuare così, non bisogna essere sempre negativi".