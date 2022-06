Sindaco Castel di Sangro annuncia: "Il 30 luglio amichevole col Maiorca, 5-7mila tifosi al Patini"

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Dovrebbe essere quasi definita per il 30 luglio un'amichevole col Maiorca, noi ci stiamo organizzando per la logistica. Prima ce ne saranno almeno due. Altre amichevoli? Non posso sbilanciarmi, voglio dare solo notizie certe. Nella quotidianità, eccetto il giorno di riposo, avremo sempre facile accesso agli allenamenti. Teniamo conto che ovviamente per le amichevoli ci saranno 5-7mila presenze, ovviamente il Patini sarà al 100%, ma dobbiamo ragionare con la Procura".