Sindaco Corigliano difende Gattuso: "E' abituato a gestire le critiche, ne uscirà bene"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi:

Su Gattuso: “Incarna benissimo la nostra terra, Rino sta combattendo benissimo. Tantissime volte lui ha già dato dimostrazione di grande caparbietà, di grande capacità di uscire da qualsiasi situazione. La città è tutta quanta con lui. Ovviamente è uno che ha vissuto in spogliatoi importanti, ha vissuto in ambienti importanti, ha vissuto l'ambiente della nazionale e ha vissuto l'ambiente di un Milan che è salito ai vertici mondiali. Quindi è abituato a stare in ambienti importanti in cui ha già vissuto da calciatore delle difficoltà, dei momenti particolari”.