Sindaco Corigliano: "Gattuso commosso durante il funerale, lui e la sorella avevano un rapporto speciale”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” Flavio Stasi, sindaco di Corigliano Rossano, città d’origine di Gennaro Gattuso: "Funerale Francesca Gattuso? Il tutto si è svolto in una giornata di pioggia, molto strana, considerata la stagione e il posto in cui siamo. Le norme anti-COVID-19 hanno costretto tante persone fuori rispetto alla Chiesa ma molti hanno mostrato il loro sentimento nei confronti di Francesca, di Rino e della famiglia. E’ stato toccante. In Chiesa eravamo separati dalle distanze, due per ogni panca, quindi non c’è stato alcun assembramento. Fuori la gente ha aspettato rispettosamente, nonostante la pioggia, anche solo per dare un segnale di presenza da parte della comunità. Io sono rimasto a distanza per rispetto del dolore di Gattuso, l’ho visto spesso commuoversi.

Le persone che conoscono la famiglia mi hanno raccontato di un rapporto particolare tra Francesca e Rino, quindi possiamo soltanto lontanamente immaginare quello che sta provando lui. Conserverà questo dolore per sempre e conviverà con esso tornato a concentrarsi sul Napoli. Anche perché ora è giunto il momento di ripartire e quindi tutto richiederà energie particolari, sarà strano per il calcio in questa fase. Lui avrà un motivo in più. Io sono più giovane di loro, per cui non ho molti ricordi di loro insieme. Tutti mi hanno raccontato di questo bel rapporto tra i due.

A Corigliano Rossano faranno tutti il tifo per il Napoli in Coppa Italia? Penso che tutti quanti al Sud vediamo di buon occhio il Napoli, perché ci rappresenta nella massima serie. In Calabria però ci sono tanti interisti, juventini e milanisti. Io sono juventino ma quando non c’è la Juve di mezzo tifo sempre per il Napoli di Rino, che è quanto meno la seconda squadra di tutti noi”.