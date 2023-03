"Sindaco ha saputo di Osimhen?", Manfredi ironizza: "Facciamo scongiuri, qualcuno lavora contro..."

Botta e risposta ironico tra il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il giornalista di Canale 21 Antonio Salamandra

Botta e risposta ironico tra il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il giornalista di Canale 21 Antonio Salamandra. Il cronista si è rivolto così al primo cittadino: "In diretta le do la notizia dell'infortunio di Osimhen che non giocherà domenica". Puntuale la risposta da parte di Manfredi: "L'ho appena sentito, evidentemente ci sono influssi astrali negativi, facciamo tutti gli scongiuri possibili perché qualcuno sta lavorando contro".