Sky, Camicioli: "Barça-Napoli a porte aperte? Tanti tifosi azzurri vengono da altre città..."

Davide Camicioli, giornalista Sky, si è soffermato sull'allarme Coronavirus e i suoi riflessi sul calcio nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Giocare a porte chiuse è la decisione più giusta per non creare panico e salvaguardare la salute pubblica. Barcellona-Napoli? Ci sono tanti tifosi del Napoli che non sono di Napoli e vorranno andare a giocarsi la possibilità di eliminare il Barcellona in casa propria. Per le prossime due settimane la UEFA dovrebbe fare una cosa unificata, chiudendo le porte in tutte le gare, invece non c'è unità di intenti".