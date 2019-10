Sky, Cattaneo: "Con il Verona vittoria importante. Milik? Il polacco mi sembra ritrovato"

Il giornalista di Sky, Marco Cattaneo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: "L'Hellas Verona ha messo in difficoltà tutte le big, è una squadra rognosa. Il problema del Napoli sembrava fossero i gol, ma secondo me era un finto problema perché il Napoli ha sempre costruito, anche quando ha perso, come col Cagliari.



Milik? A me piace tantissimo Milik, mi sembra un ragazzo ritrovato, vero, emotivo e con una certa sensibilità. Più per lui che per altri il blocco psicologico pesava, lo condizionava, ora spero che si sia alleggerito".