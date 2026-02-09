Sky, Condò: "Due scarpe che si toccano e accentuazione evidente di Vergara, non era rigore"

Negli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha analizzato la vittoria del Napoli contro il Genoa: "Una vittoria di capitale importanza quella contro il Genoa. Capitale perché anche se la targa dell'Inter è lontana resti in piena corsa per i primi quattro posti, assieme alla Coppa Italia anche se ci sarà una gara dura, quella contro il Como che arriva in casa di una squadra disastrata. Per arrivare tra le prime quattro, in una classifica nella quale ai primi sei posti ci sono sei squadre competitive per quel traguardo, sono tre punti d'oro".

Sugli episodi da moviola: "Per me non c'è il secondo giallo che porta all'espulsione di Juan Jesus e non c'è il calcio di rigore dato al Napoli. C'è un tocco, due scarpe che si toccano e c'è un'accentuazione evidente di Vergara. Che rigore è per il Napoli?".