Infortunio McTominay: la decisione di Conte per il Como

vedi letture

Scott McTominay resterà a riposo nella sfida di Coppa Italia con il Como: questa la decisione di Antonio Conte sullo scozzese. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Un problema che, come svelato da Conte, lo tormenta dall’inizio dell’anno e che il giocatore è riuscito a gestire con il supporto dello staff medico. Alla ventottesima fatica, dopo un gol e un’altra partita super, a quei ritmi e con quell’intensità, McT si è fermato.

E così, per evitare guai peggiori e provare ad averlo nuovamente pimpante e magari inarrestabile come a Genova domenica con la Roma, domani resterà a riposo. Al suo posto, quasi scontato l’inserimento di Elmas: Gilmour sta recuperando ma non è ancora pronto, mentre Anguissa è alle prese con il problema alla schiena. Elif, il signor jolly, è la mezzala a disposizione".