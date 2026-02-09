Il Mattino lancia l'allarme: "Anguissa, rientro lontano per i dolori alla schiena"

Anguissa, rientro lontano per i dolori alla schiena. Così scrive l'edizione odierna de Il Mattino sulle condizioni di Frank Anguissa: Dov’è finito Anguissa? Perché è tornato ancora una volta a non allenarsi neppure per conto suo, passeggiando soltanto in palestra negli ultimi tempi. Ha di nuovo mal di schiena, non riesce a eliminare alla radice il problema che lo tormenta da una ventina di giorni. Come un vecchietto qualsiasi.

L’ernia, al momento, pare l’unico avversario davvero capace di fermare il centrocampista camerunense, assente dai radar ormai dal 12 novembre. Anche se nella vita non si sa mai, difficile che entro una quindicina di giorni lo scenario possa cambiare. Conte ha messo il dito nella piaga, parlando del problema che "i medici non sanno risolvere" si legge sul quotidiano.