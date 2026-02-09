Conte, una buona notizia verso il Como: c'è Politano, occhio a Giovane

"Dall’infermeria uscirà Politano, che dunque può accomodarsi in panchina o, chissà, anche giocare se sta benissimo; e si vedrà se Mazzocchi è in grado di essere a disposizione o se converrà aspettare la partita di domenica con la Roma". Così La Gazzetta dello Sport in edicola scrive in vista delle scelte di Antonio Conte per la sfida di Coppa Italia con il Como.

"Il turnover è necessario, in difesa e sugli esterni dove è possibile: Beukema ha più di qualche possibilità, e anche Olivera, che sa fare varie cose, incluso il difensore. A metà campo c’è ben poco da largheggiare: senza McTominay, in mezzo, al fianco di Lobotka, può andarci soltanto Elmas. Altri non ce ne sono. Però anche in attacco, volendo, si può intervenire: Giovane è un’opportunità. E poi c’è anche Alisson Santos".