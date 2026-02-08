Ufficiale Napoli-Como, grande successo per l'iniziativa del club azzurro: Maradona sold out!

vedi letture

L’iniziativa promossa dalla SSC Napoli per la vendita dei biglietti della sfida contro il Como, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, ha riscosso un enorme successo. La partita, in programma martedì 10 febbraio alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona, ha attirato fin da subito l’attenzione dei tifosi, desiderosi di sostenere la squadra in un appuntamento così importante.

Determinante è stata la scelta del club azzurro di lanciare una super-promozione con prezzi popolari e un costo simbolico di 5 euro in ogni settore per gli abbonati. Questa politica ha favorito una risposta entusiasta da parte del pubblico, portando rapidamente al tutto esaurito e confermando ancora una volta il forte legame tra la squadra e la sua tifoseria.