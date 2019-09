Sky, Di Bello: "Il Napoli ha grande consapevolezza, per certi versi è più da Europa"

Nel corso di Marte Sport Live è intervenuto il giornalista Sky, Leo Di Bello che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Penso che il punto centrale sia la consapevolezza della forza del gruppo, poi partita dopo partita nella Champions tutto può succedere. Il Napoli deve essere convinto di essere arrivato ad un punto dove sta facendo il salto di qualità perchè ha alternative in tutto il campo Ancelotti si è dimostrato un maestro. Il gol del 2-0 di Llorente è la fotografia della volontà e dell'idea di calcio del dna del tecnico emiliano



Napoli più europeo che da campionato? Per certi versi si. Il Napoli non deve porsi obiettivi continuando il suo percorso di crescita. Mai come quest'anno il campionato italiano è molto equilibrato e credo che lo spazio per inserirsi ci sia. Il Napoli è migliorato tanto anche a livello di rosa, più degli altri anni può andare fino in fondo