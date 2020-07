Sky, Gentile: "Barca-Napoli? ADL ha ragione nel non voler giocare in Spagna!"

Il telecronista Sky Riccardo Gentile, ospite del salottino di Sky Sport 24 si è soffermato sulla partita di Champions tra Barcellona e Napoli: "Il Camp Nou è un campo diverso dagli altri, anche per lunghezza. De Laurentiis ha tutte le ragioni, non vuole ottenere un vantaggio, ma è un discorso di prudenza. In Catalogna, conosciamo le criticità che ancora persistono. Davanti a questa situazione, non c'è cosa che tenga. Quello che fa l'Uefa è un discorso che esiste"