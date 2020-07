Sky, Gentile: "Che gol Politano! Ha questi colpi, mi è sempre piaciuto..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Riccardo Gentile, telecronista di Sky che tra l’altro ha raccontato la partita di ieri tra Napoli e Udinese: “Il gol vittoria di ieri firmato da Politano? Rete fantastica, il tiro da fuori è uno dei suoi colpi. A me Politano è sempre piaciuto, l’ho sempre apprezzato sin dai tempi del Sassuolo. Con Iachini giocava più vicino alla porta e andò anche in doppia cifra, contribuendo alla salvezza della squadra tutt’altro che scontata. Penso che sia adatto al gioco del Napoli di Gattuso, con l’Inter di Conte non trovava spazio anche a causa del modulo.

L’approccio con gli azzurri è stato meno convincente di quello che mi aspettavo, non so da cosa è dipeso. Può capitare, ognuno ha i suoi tempi per ambientarsi. E’ un giocatore su cui puoi contare soprattutto per la corsa e per l’atteggiamento in campo, ma anche per le sue qualità tecniche, come saltare l’uomo o la sua rapidità d’esecuzione nei passaggi e nel dettare i tempi di gioco. Nella prossima stagione il suo profilo diventerà più convincente.

A cosa è dovuto il calo della squadra di queste ultime partite? Il Napoli è partito a razzo, poi è comprensibile un calo relativo ad alcuni fattori, ad esempio la vittoria della Coppa Italia, che non era assolutamente scontata per come era partita la stagione. Può essere che la testa sia proiettata alla partita con il Barcellona, anche perché la qualificazione in Europa è già in tasca. In questa fase gli allenamenti non esistono, sono le partite i veri allenamenti che possono preparare la squadra alla partita di Champions League.

Negli ultimi anni l’Inter spesso ha avuto un calo nella seconda parte di stagione. Non credo sia colpa di Conte o magari c’entri in qualche modo l’ambiente, anche perché sono cambiati vari calciatori. All’inizio dell’anno non pensavo che l’Inter potesse lottare per il campionato, se dovesse chiudere al secondo posto sarebbe un successo per Conte. Lui è uno dei top allenatori, ma davanti ha la Juventus, che resta la più forte del campionato. Poteva essere un finale di campionato più elettrizzante. Stasera c’è Juve-Lazio ed è un match point per i bianconeri, non credo se lo faranno sfuggire. L’Inter ha ancora l’Europa League, se dovesse centrare questo obiettivo il resoconto della stagione sarebbe tutt’altro che negativo”.